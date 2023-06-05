Порошенко повідомив про обстріл волонтерської пекарні у Херсоні

Нараз працює лише одна піч, хліб випікатимуть тільки для військових.

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко повідомив у Facebook, що під час обстрілу у Херсоні «прилетіло» у приміщення волонтерської пекарні, якою опікувався політик. Люди, за його словами, не постраждали, а обладнання відновлять.

Фото: eurosolidarity.org

«Сьогодні росіяни вдарили по нашій пекарні в Херсоні. Дякувати Богу, ніхто не постраждав. Я не знаю, що рухало ними: чи то заздрість, що попри щоденні обстріли херсонці мали свіжий хліб, чи те, що вони жують шкіряні ремені, бо не їсти тижнями — норма для цих виродків», – написав Порошенко.

Як повідомила херсонська активістка ГО «Справа Громад» Оксана Погомій, виведена з ладу одна піч для випікання: «Обладнання: одні пічка – мінус. Це погано. А все інше працює. Генератор, слава Богу, не прилетіло».

Фото: eurosolidarity.org

Фото: eurosolidarity.org

«Плакати не будемо, руки опускати не будемо. Будемо думати як викручуватися. Хліб буде. Я радію, що всі живі. А все інше, то таке – матеріальне зараз не важливо», – переконана волонтерка.

Петро Порошенко повідомив, що в контакті з Оксаною Погомій і замовляє усе необхідне, щоб відновити роботу пекарні.

«Відремонтуємо одну пічку, яка вийшла з ладу. Друга – продовжуватиме випікати хліб, поки що лише для військових, бо воїни – наш пріоритет», – додає Порошенко.

«Звʼязався з нашим хлопцям з Херсону. Дізнався, що їм потрібно, аби знайти та знищити тих виродків, які це зробили. Привеземо. Все. Необхідне», – написав Петро Порошенко.

Як відомо, у листопаді минулого року Петро Порошенко разом із волонтерами купив для звільненого Херсона хлібопекарське обладнання та потужний генератор, пекарню також забезпечили борошном, цукром та іншими необхідними продуктами.

Як розповіла Оксана Погомій, щодня після обіду свіжий хліб активісти везуть на блок-пости. А для поранених у госпіталь готують піцу та солодкі рулети із херсонським варенням. Також хліб безкоштовно роздавали містянам.