СБУ і БЕБ викрили ще одну масштабну схему привласнення 600 млн грн "Укртатнафти", тут фігурує бізнес-партнер Коломойського
СБУ і БЕБ викрили ще одну масштабну схему привласнення 600 млн грн "Укртатнафти", тут фігурує бізнес-партнер Коломойського
Саміт у Молдові: тренування українських пілотів і коаліція Patriot
Саміт у Молдові: тренування українських пілотів і коаліція Patriot
«Сусід закопував у дворі свого синочка з відірваною ручкою – чотири рочки йому було». Розповідь жительки Маріуполя
«Сусід закопував у дворі свого синочка з відірваною ручкою – чотири рочки йому було». Розповідь жительки Маріуполя
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
У США контрольований штучним інтелектом безпілотник "вбив" свого оператора
У США контрольований штучним інтелектом безпілотник "вбив" свого оператора
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
Представник Китаю в Україні закликав “припинити надсилати зброю на поле бою”
Представник Китаю в Україні закликав “припинити надсилати зброю на поле бою”
У російському Курську пошкоджені декілька бойових літаків Су-34
У російському Курську пошкоджені декілька бойових літаків Су-34
ГоловнаПолітика

ЄС не збирається висилати військовозобов’язаних українців на батьківщину проти їх волі

Також ЄС не планує обмежувати в’їзд цієї категорії українців.

ЄС не збирається висилати військовозобов’язаних українців на батьківщину проти їх волі
Єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йогансон (Ylva Johansson)
Фото: EPA/UPG

Єврокомісія наразі не планує висилати військовозобов’язаних українців на батьківщину проти їх волі, як і обмежувати в’їзд.  

Про це повідомляє Суспільне. 

"Для Євросоюзу всі українці, які прибувають у цей період як біженці, перебувають під парасолькою Директиви про тимчасовий захист (Temporary Protection Directive). Тож ми не зупинятимемо українців, які вʼїжджають до ЄС", — сказала на зустрічі із журналістами єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йогансон (Ylva Johansson).

Вона додала, що також ЄС не висилатиме нікого проти його волі. 

Нагадаємо, наприкінці травня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Україні готують законопроєкт щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies