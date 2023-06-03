ЄС не збирається висилати військовозобов’язаних українців на батьківщину проти їх волі

Також ЄС не планує обмежувати в’їзд цієї категорії українців.

Єврокомісія наразі не планує висилати військовозобов’язаних українців на батьківщину проти їх волі, як і обмежувати в’їзд.

Про це повідомляє Суспільне.

"Для Євросоюзу всі українці, які прибувають у цей період як біженці, перебувають під парасолькою Директиви про тимчасовий захист (Temporary Protection Directive). Тож ми не зупинятимемо українців, які вʼїжджають до ЄС", — сказала на зустрічі із журналістами єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йогансон (Ylva Johansson).

Вона додала, що також ЄС не висилатиме нікого проти його волі.

Нагадаємо, наприкінці травня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Україні готують законопроєкт щодо покарання чоловіків, які незаконно виїхали з України під час війни.