У Генічеську окупанти утримують громадян з проукраїнською позицією у підвалах будівлі колишньої податкової інспекції, – Генштаб

У Генічеську окупанти утримують громадян з проукраїнською позицією у підвалах будівлі колишньої податкової інспекції.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини на тимчасово захоплених територіях”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, в Генічеську Херсонської області у підвалах будівлі колишньої податкової інспекції примусово утримуються громадяни України з проукраїнською позицією.

Нагадаємо, нещодавно мер Мелітополя повідомив, що лікар із РФ відмовився госпіталізувати дитину зі струсом мозку, бо батьки не мали російського паспорта. Також росіяни не даватимуть безкоштовні ліки хронічним хворим, якщо ті не матимуть паспорта РФ.