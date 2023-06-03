Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Як і куди поскаржитися на порушення ваших прав у медичному закладі. Рекомендації від НСЗУ
Представник Китаю в Україні закликав “припинити надсилати зброю на поле бою”
Представник Китаю в Україні закликав “припинити надсилати зброю на поле бою”
«Сусід закопував у дворі свого синочка з відірваною ручкою – чотири рочки йому було». Розповідь жительки Маріуполя
«Сусід закопував у дворі свого синочка з відірваною ручкою – чотири рочки йому було». Розповідь жительки Маріуполя
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА
У російському Курську пошкоджені декілька бойових літаків Су-34
У російському Курську пошкоджені декілька бойових літаків Су-34
СБУ і БЕБ викрили ще одну масштабну схему привласнення 600 млн грн "Укртатнафти", тут фігурує бізнес-партнер Коломойського
СБУ і БЕБ викрили ще одну масштабну схему привласнення 600 млн грн "Укртатнафти", тут фігурує бізнес-партнер Коломойського
Саміт у Молдові: тренування українських пілотів і коаліція Patriot
Саміт у Молдові: тренування українських пілотів і коаліція Patriot
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
Начальник КМВА заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття
У США контрольований штучним інтелектом безпілотник "вбив" свого оператора
У США контрольований штучним інтелектом безпілотник "вбив" свого оператора
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог сьогодні вже тричі обстріляв прикордоння Чернігівщини

Всього зафіксовано 23 “прильоти”.

Ворог сьогодні вже тричі обстріляв прикордоння Чернігівщини
Ілюстративне фото: окупанти
Фото: ЕРА/UPG

Станом на 15:00 3 червня російські війська 3 рази обстріляли прикордонні території Чернігівської області. 

Про це повідомляє ОК “Північ”. 

З 11:20 до 11:40 зафіксовано 8 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Грем'яч. 

З 13:10 до 14:10 зафіксовано 10 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Грем'яч. 

З 13:25 до 14:20 зафіксовано 5 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Гай. 

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, за минулу добу українські бійці ліквідували ще 560 російських загарбників. Втрати росармії у живій силі сягнули вже 209 470 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies