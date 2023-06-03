Ворог сьогодні вже тричі обстріляв прикордоння Чернігівщини

Станом на 15:00 3 червня російські війська 3 рази обстріляли прикордонні території Чернігівської області.

Про це повідомляє ОК “Північ”.

З 11:20 до 11:40 зафіксовано 8 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Грем'яч.

З 13:10 до 14:10 зафіксовано 10 приходів, ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Грем'яч.

З 13:25 до 14:20 зафіксовано 5 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Гай.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, за минулу добу українські бійці ліквідували ще 560 російських загарбників. Втрати росармії у живій силі сягнули вже 209 470 осіб.