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За ліквідацією колаборантів у Мелітополі стоїть СБУ, - джерела LB.ua

В результаті вибуху Дідовідюк із дочкою загинули, дружина поранена.

За ліквідацією колаборантів у Мелітополі стоїть СБУ, - джерела LB.ua
Фото: Telegram/РІА Мелітополь

За ліквідацією 1 червня колаборантів у Мелітополі стоїть СБУ, повідомили LB.ua джерела в правоохоронних органах.

У результаті вибуху авто в Михайлівці загинув бізнесмен Сергій Дідовідюк.

Як зазначають джерела LB.ua, Дідовідюк не тільки керував захопленим кафе "Гетьман", а й заступником керівника штабу "Ми разом із Росією", створеного правлячою партією РФ. Бізнесмен належав до вузького коло довірених осіб російських загарбників. 

Дідовідюк вирішував кадрові питання, писав доноси на проукраїнськи налаштованих жителів та особисто вказував росіянам, кого з них треба катувати.

За інформацією джерел, вибухівку заклали в "Ниву". Там, крім бізнесмена, перебували його дружина та 33-річна дочка, яка теж є активною колаборанткою і заступницею так званого "керівника військово-цивільної адміністрації смт Михайлівка" В'ячеслава Бідняка. 

В результаті вибуху Дідовідюк із дочкою загинули, дружина поранена.

Фото: Telegram/Іван Федоров

"Всі деталі щодо "бавовни" ми зможемо розповісти після нашої перемоги. Але з огляду на деякі випадки, що трапляються на тимчасово окупованих територіях, колаборанти мають розуміти: для них краще опинитися в українській тюрмі, ніж на концерті Кобзона. Як неодноразово зазначав голова СБУ Василь Малюк, бавовна палала, палає і буде палати", - прокоментували для LB.ua у пресслужбі СБУ.

Нагадаємо, про вибух у Мелітополі вчора повідомив міський голова Іван Федоров.

Раніше у місті внаслідок вибуху загинув поліцейський-колаборант Олександр Міщенко.

Міський голова Мелітополя також повідомляв, що список колаборантів у тимчасово окупованому місті налічує щонайменше 700 людей.

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