Російська армія поранила в Україні майже тисячу дітей

Російська армія під час повномасштабної агресії завдала поранень в Україні вже 998 дітям.

Про це повідомляє в Телеграмі Офіс генерального прокурора.

“Станом на ранок 3 червня більше ніж 1482 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 484 дитини загинули та понад 998 отримали поранення різного ступеня тяжкості”, - ідеться в повідомленні.

Дані не є остаточними. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 462, Харківській - 283, Київській - 128, Херсонській - 105, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 74, Чернігівській - 71, Луганській - 67.

2 червня внаслідок обстрілу армією РФ смт Ківшарівка Харківської області був поранений 3-річний хлопчик. Також 2 червня між селами Лютівка і Леміщене Харківської області автомобіль з родиною наїхав на вибуховий пристрій та підірвався. Дві дівчинки 12 і 15 років, а також 12-річний хлопчик, які перебували в авто, отримали поранення.

2 червня у селі Загорянівка Херсонської області на дитячому майданчику здетонував вибуховий предмет, залишений російськими загарбниками. Травми отримали двоє хлопчиків 3 та 10 років.