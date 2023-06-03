В Україні вже перевірили понад 4800 укриттів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, до рейдів залучили більш ніж 5300 рятувальників, поліцейських та представників місцевих органів виконавчої влади.

"Зачиненими виявилися 252 об’єкти цивільного захисту, непридатними до використання - 893. Усі порушення зафіксовані. Складені акти передані відповідальним органам для усунення недоліків", - розповів міністр.

Клименко також додав, що ревізії тривають.

Фото: Facebook/Ігор Клименко

Фото: Facebook/Ігор Клименко

Нагадаємо, у ніч на 1 червня під час ракетної атаки РФ у Києві загинули троє людей, серед яких - 9-річна дитина. Жителі намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але його двері були зачинені. Згодом начальник КМВА Сергій Попко заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття, а директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА сказав, що адміністрація не має іншого виходу, окрім як тримати укриття в місті постійно відчиненими.

Тоді правоохоронці затримали першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки у справі про загибель людей біля зачиненого укриття. Згодом затримані отримали підозри.

Президент Зеленський на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача доручив провести в Україні повну ревізію всіх укриттів.