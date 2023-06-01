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Через закрите укриття в Києві правоохоронці затримали трьох посадовців РДА і охоронця медзакладу

Їм інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки, і залишення в небезпеці, що призвело до смерті.

Через закрите укриття в Києві правоохоронці затримали трьох посадовців РДА і охоронця медзакладу

У Києві правоохоронці затримали першого заступника Деснянської РДА, директора медзакладу та його заступника, а також охоронця поліклініки у справі про загибель людей біля зачиненого укриття.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора

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Трьом затриманим службовцям готують повідомлення про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України), а охоронцю - за фактом залишення в небезпеці, що призвело до смерті (ч. 3 ст. 135 КК України).

До цього в межах слідства прокурори з поліцією провели обшуки у двох Департаментах КМДА, приміщенні Деснянської РДА та в поліклініці. 

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня під час ракетної атаки РФ у Києві загинули троє людей, серед яких - 9-річна дитина. Жителі намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але його двері були зачинені. 

Згодом начальник КМВА Сергій Попко заявив, що жоден із керівників у Києві не має права знімати відповідальність за смерті киян біля укриття, а директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА сказав, що адміністрація не має іншого виходу, окрім як тримати укриття в місті постійно відчиненими.

Тим часом у КМВА повідомили, що ініціюють скликання Ради оборони Києва для обговорення стану і використання укриттів.

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