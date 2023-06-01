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ДСНС розслідує загибель курсантів Національного університету цивільного захисту на Харківщині

Наразі чотирьох осіб, відповідальних за навчальний процес, відсторонили.

ДСНС розслідує загибель курсантів Національного університету цивільного захисту на Харківщині

Державна служба України з надзвичайних ситуацій заявила, що комісія апарату ДСНС проводить службове розслідування через загибель двох курсантів Національного університету цивільного захисту.

Про це йдеться на сторінках відомства у соцмережах.

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"Вчора на Харківщині сталася трагедія, яка забрала життя двох молодих хлопців. Комісія апарату ДСНС вже проводить службове розслідування. Наразі 4 особи, відповідальні за навчальний процес, відсторонені", - зазначили в Держслужбі.

Більше інформації обіцяють оприлюднити після закінчення розслідування.

Нагадаємо, за інформацією "Суспільного", 31 травня курсанти отримали наказ керівника розібрати снаряд, дістати вибухову речовину, щоб зробити муляж. Хлопців попередили: якщо вони цього не зроблять, їх не відпустять у звільнення, а весь взвод та курс змусять бігати по стадіону. На момент трагедії решта курсантів сиділа в аудиторії. Один хлопець, який сидів біля дверей, був поранений.

За словами речника Харківської обласної прокуратури, третьокурсники померли від отриманих травм в кареті "швидкої" по дорозі до лікарні.

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