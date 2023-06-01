ДСНС розслідує загибель курсантів Національного університету цивільного захисту на Харківщині

Державна служба України з надзвичайних ситуацій заявила, що комісія апарату ДСНС проводить службове розслідування через загибель двох курсантів Національного університету цивільного захисту.

Про це йдеться на сторінках відомства у соцмережах.

"Вчора на Харківщині сталася трагедія, яка забрала життя двох молодих хлопців. Комісія апарату ДСНС вже проводить службове розслідування. Наразі 4 особи, відповідальні за навчальний процес, відсторонені", - зазначили в Держслужбі.

Більше інформації обіцяють оприлюднити після закінчення розслідування.

Нагадаємо, за інформацією "Суспільного", 31 травня курсанти отримали наказ керівника розібрати снаряд, дістати вибухову речовину, щоб зробити муляж. Хлопців попередили: якщо вони цього не зроблять, їх не відпустять у звільнення, а весь взвод та курс змусять бігати по стадіону. На момент трагедії решта курсантів сиділа в аудиторії. Один хлопець, який сидів біля дверей, був поранений.

За словами речника Харківської обласної прокуратури, третьокурсники померли від отриманих травм в кареті "швидкої" по дорозі до лікарні.