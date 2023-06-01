Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили 19 ворожих атак, - Генштаб

Авіація і підрозділи ракетних військ і артилерії вдарили по 18 районах зосередження особового складу та військової техніки.

Протягом доби Росія завдала 12 ракетних ударів із застосуванням 10 балістичних та крилатих ракет типу “Іскандер” по Києву (знищені українськими захисниками) та двох зенітних керованих ракет С-300 по Харкову. Також окупанти завдали 36 авіаударів та здійснили близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили 19 ворожих атак.

Натомість українська авіація за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 2 по зенітно-ракетних комплексах противника. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 5 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 9 районів зосередження озброєння та військової техніки ворога.

За інформацією командування, ситуація на фронті станом на 18.00 1 червня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено;

та оперативна обстановка залишається сталою, ознак формування наступальних угруповань не виявлено; на Сіверському та Слобожанському росіяни продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Берилівка, Містки та Тимоновичі Чернігівської області, Атинське, Павлівка, Писарівка, Угроїди, Краснопілля, Славгород Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Гоптівка, Огірцеве, Гатище, Бугруватка, Вовчанськ, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Чугунівка на Харківщині;

та росіяни продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Берилівка, Містки та Тимоновичі Чернігівської області, Атинське, Павлівка, Писарівка, Угроїди, Краснопілля, Славгород Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Гоптівка, Огірцеве, Гатище, Бугруватка, Вовчанськ, Мала Вовча, Варварівка, Бударки, Чугунівка на Харківщині; на Куп’янському окупанти вели безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області. Завдали авіаційних ударів в районах Вільшана, Котлярівка, Крохмальне Харківської області та Сергіївка Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області;

окупанти вели безуспішні наступальні дії західніше Масютівки Харківської області. Завдали авіаційних ударів в районах Вільшана, Котлярівка, Крохмальне Харківської області та Сергіївка Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області; на Лиманському загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Сіверська, Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Спірне, Миколаївка Донецької області;

загарбники вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Завдали авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Ямполівки, Сіверська, Спірного на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Спірне, Миколаївка Донецької області; на Бахмутському ворог завдав авіаційних ударів в районах Хромового та Білої Гори Донецької області. Від артилерійських обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області;

ворог завдав авіаційних ударів в районах Хромового та Білої Гори Донецької області. Від артилерійських обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському росіяни наступальних дій не проводили. Завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного Донецької області. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка Донецької області;

росіяни наступальних дій не проводили. Завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Водяного Донецької області. Здійснили артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка Донецької області; на Мар’їнському українські захисники відбили усі атаки окупантів у районі Мар’їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару, артилерійських обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області;

українські захисники відбили усі атаки окупантів у районі Мар’їнки. Там же ворог завдав авіаційного удару, артилерійських обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському загарбники завдали авіаційних ударів в районі Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки Донецької області. Здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка;

загарбники завдали авіаційних ударів в районі Вугледара, Пречистівки та Великої Новосілки Донецької області. Здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка; на Запорізькому та Херсонському противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Роботине Запорізької області та Берислав, Козацьке, Одрадокам’янка Херсонської області. Здійснив обстріли населених пунктів Іллінка, Велика Новосілка, Времівка, Зелене Поле Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка та Новоандріївка Запорізької області; Зміївка, Веселе, Іванівка, Інгулець, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Нагадаємо, нині росіяни атакували Київщину 10 "Іскандерами", українська ППО збила всі ракети. Уламки влучили в об'єкти цивільної та критичної інфраструктури.

Загалом протягом доби Росія била по девʼяти регіонах України - атакувала Київську, Чернігівську, Сумську, Луганську, Дніпропетровську, Харківську, Херсонську, Донецьку і Запорізьку області.