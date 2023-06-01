Уряд затвердив порядок евакуації та повернення дітей-сиріт, – Шмигаль

Рішення обласних військових адміністрацій про повернення дітей буде погоджуватися із Нацсоцслужбою.

Кабінет міністрів затвердив порядок щодо тимчасової евакуації й повернення за місцем постійного проживання дітей-сиріт, які навчаються в закладах цілодобового перебування.

Про це прем’єр-міністр повідомив у Telegram.

Як сказав глава уряду під час засідання, мова йде про будинки дитини, спецзаклади освіти, притулки та будинки-інтернати.

Зазначається, що обласним військовим адміністраціям було доручено евакуйовувати дітей із закладів, які розташовані в зоні бойових дій:

менш ніж за 50 кілометрів від кордону з Росією;

менш ніж за 100 кілометрів від тимчасово окупованих територій.

У Мінреінтеграції додали, що рішення Кабміну стосується змін до постанови "Про тимчасове переміщення (евакуацію) дітей та осіб, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, та їх повернення".

Серед основних положень документа:

запровадження механізму евакуації статусних дітей;

повернення статусних дітей в Україну у разі їх виїзду за межі країни.

Для кожного факту повернення дитини буде складено індивідуальний план зі строками й відповідальними виконавцями. Зокрема під час вивчення питання про повернення, складатиметься акт про відповідність будівлі закладу усім вимогам щодо безпеки й можливості здійснення догляду за дітьми.

"Крім того, рішення обласних військових адміністрацій про повернення дітей буде погоджуватися із Нацсоцслужбою. Усі спірні питання, які виникатимуть у зв’язку з евакуацією або поверненням в Україну дітей, будуть вирішуватися на засіданнях Координаційного штабу", – йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

Нагадаємо, Україна вимагає від Росії повернути до країни понад 4 тисячі дітей-сиріт, які були незаконно вивезені до РФ.