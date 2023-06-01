Внаслідок атаки загинув 70-річний чоловік, є поранені і численні руйнування.

Сьогодні вдень окупанти вчергове атакували Херсонщину авіацією. У Бориславі є влучання у хлібозавод, в селі Козацьке постраждали приватні будинки, у Новій Каховці пошкоджена будівля школи. Є загиблі і поранені.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У Бориславі зафіксовані два “прильоти” керованих авіабомб. Через ворожий удар отримали легкі поранення двоє чоловіків 57 та 20 років. Також армія РФ гатила по місту з мінометів, через що постраждала місцева жителька. Наразі їй надають допомогу медики.

Фото: Олександр Прокудін

Фото: Олександр Прокудін

“Ворожа авіація “кошмарила” й Козацьке Новокаховської громади. По мирному селищу вдарили трьома керованими авіабомбами. Через ворожі удари пошкоджені житлові будинки”, – поінформував Прокудін.

Оновлено. У Новокаховській міській військовій адміністрації уточнили, що сьогодні близько 11:10 окупанти скинули чотири керовані авіаційні бомби, з них три – на Козацьке та одну – на Нову Каховку. Є чисельні руйнування та постраждалі.

“Одна з бомб впала в районі загальноосвітньої школи №3 Новокаховської міськради. Зруйновано щонайменше три приватні будинки. На жаль, є постраждалі. Також наразі відомо, що загинув 70-річний чоловік”, – розповіли у військовій адміністрації.

Фото: Новокаховська міська військова адміністрація

Фото: Новокаховська міська військова адміністрація

Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни вчинили 61 обстріл Херсонської області, випустивши 309 снарядів з мінометів, артилерії, танків та БпЛА. Внаслідок ворожих атак загинула одна людина, ще п’ятеро отримали поранення.