Білий дім збирає інформацію про "атаку дронів" на Москву, але не підтримує удари по Росії
Білий дім збирає інформацію про "атаку дронів" на Москву, але не підтримує удари по Росії
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО
У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО
Обвинувачений у державній зраді колишній голова Апеляційного суду Криму мобілізувався і служить у Дніпрі в військкоматі
Обвинувачений у державній зраді колишній голова Апеляційного суду Криму мобілізувався і служить у Дніпрі в військкоматі
Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми" (доповнено)
Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми" (доповнено)
“(Пере)осмислення суспільного договору України”: локальний та глобальний рівні суспільного договору, точки згоди та розʼєднання
“(Пере)осмислення суспільного договору України”: локальний та глобальний рівні суспільного договору, точки згоди та розʼєднання
Вулицею в центрі Києва обмежать рух транспорту на все літо
Вулицею в центрі Києва обмежать рух транспорту на все літо
Удари по Москві. Чому це важливо
Удари по Москві. Чому це важливо
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли авіабомбами Берислав та Нову Каховку, є загиблий

Внаслідок атаки загинув 70-річний чоловік, є поранені і численні руйнування. 

Росіяни обстріляли авіабомбами Берислав та Нову Каховку, є загиблий
Фото: Олександр Прокудін

Сьогодні вдень окупанти вчергове атакували Херсонщину авіацією. У Бориславі є влучання у хлібозавод, в селі Козацьке постраждали приватні будинки, у Новій Каховці пошкоджена будівля школи. Є загиблі і поранені. 

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У Бориславі зафіксовані два “прильоти” керованих авіабомб. Через ворожий удар отримали легкі поранення двоє чоловіків 57 та 20 років. Також армія РФ гатила по місту з мінометів, через що постраждала місцева жителька. Наразі їй надають допомогу медики.

Фото: Олександр Прокудін

Фото: Олександр Прокудін

“Ворожа авіація “кошмарила” й Козацьке Новокаховської громади. По мирному селищу вдарили трьома керованими авіабомбами. Через ворожі удари пошкоджені житлові будинки”, – поінформував Прокудін.

Оновлено. У Новокаховській міській військовій адміністрації уточнили, що сьогодні близько 11:10 окупанти скинули чотири керовані авіаційні бомби, з них три – на Козацьке та одну – на Нову Каховку. Є чисельні руйнування та постраждалі.

“Одна з бомб впала в районі загальноосвітньої школи №3 Новокаховської міськради. Зруйновано щонайменше три приватні будинки. На жаль, є постраждалі. Також наразі відомо, що загинув 70-річний чоловік”, – розповіли у військовій адміністрації. 

Фото: Новокаховська міська військова адміністрація

Фото: Новокаховська міська військова адміністрація

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни вчинили 61 обстріл Херсонської області, випустивши 309 снарядів з мінометів, артилерії, танків та БпЛА. Внаслідок ворожих атак загинула одна людина, ще п’ятеро отримали поранення. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies