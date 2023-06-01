На Київщині понад 15 тис. людей складатимуть Національний мультипредметний тест

Цього року з навчальних закладів Київської області випускаються 11 800 школярів. При цьому понад 15 тис. людей складатимуть Національний мультипредметний тест.
Про це повідомляє у Telegram Київська ОВА.
Тимчасові екзаменаційні центри працюватимуть у всіх районах Київщини. Загалом буде відкрито 50 пунктів:
- Білоцерківський район – 12
- Бориспільський район – 6
- Броварський район – 5
- Бучанський район – 11
- Вишгородський район – 4
- Обухівський район – 8
- Фастівський район – 4.
Нагадаємо, у лютому Верховна Рада підтримала звільнення учнів 11 класів від складання державної підсумкової атестації (ДПА) у 2023 році, натомість запровадили національний мультипредметний тест (НМТ).