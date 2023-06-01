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На Київщині понад 15 тис. людей складатимуть Національний мультипредметний тест

Це випускники шкіл області і внутрішньо переміщенні діти.

На Київщині понад 15 тис. людей складатимуть Національний мультипредметний тест
Фото: slovoidilo.ua

Цього року з навчальних закладів Київської області випускаються 11 800 школярів. При цьому понад 15 тис. людей складатимуть Національний мультипредметний тест.

Про це повідомляє у Telegram Київська ОВА.

Тимчасові екзаменаційні центри працюватимуть у всіх районах Київщини. Загалом буде відкрито 50 пунктів:

  • Білоцерківський район – 12
  • Бориспільський район – 6
  • Броварський район – 5
  • Бучанський район – 11
  • Вишгородський район – 4
  • Обухівський район – 8
  • Фастівський район – 4.

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Нагадаємо, у лютому Верховна Рада підтримала звільнення учнів 11 класів від складання державної підсумкової атестації (ДПА) у 2023 році, натомість запровадили національний мультипредметний тест (НМТ).

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