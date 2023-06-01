На Київщині понад 15 тис. людей складатимуть Національний мультипредметний тест

Це випускники шкіл області і внутрішньо переміщенні діти.

Цього року з навчальних закладів Київської області випускаються 11 800 школярів. При цьому понад 15 тис. людей складатимуть Національний мультипредметний тест.

Про це повідомляє у Telegram Київська ОВА.

Тимчасові екзаменаційні центри працюватимуть у всіх районах Київщини. Загалом буде відкрито 50 пунктів:

Білоцерківський район – 12

Бориспільський район – 6

Броварський район – 5

Бучанський район – 11

Вишгородський район – 4

Обухівський район – 8

Фастівський район – 4.

Нагадаємо, у лютому Верховна Рада підтримала звільнення учнів 11 класів від складання державної підсумкової атестації (ДПА) у 2023 році, натомість запровадили національний мультипредметний тест (НМТ).