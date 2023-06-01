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На саміті у Молдові обговорять надання Україні нових систем Patriot, − Рютте

Також обговорять питання винищувачів F-16.

На саміті у Молдові обговорять надання Україні нових систем Patriot, − Рютте
Фото: EPA/UPG

На саміті Європейської політичної спільноти у Молдові, в якому бере участь президент Володимир Зеленський, обговорять посилення протиповітряної оборони України, зокрема передачу нових ЗРК Patriot.

Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, пише “Європейська правда”.

"Високо на порядку денному сьогодні буде військова підтримка (України. – Ред.). F-16, системи Patriot. Україна потребує більше їх”, – сказав глава уряду Нідерландів.

Він додав також, що триває робота над розширенням коаліції Patriot.

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Нагадаємо, унаслідок нічної повітряної атаки росіян на Київ загинули троє людей, серед них дитина, ще 12 отримали поранення. Також є пошкодження будівель є у трьох районах міста. Після російської атаки на столицю 29 травня Рютте заявив, що ефект варварських авіаударів РФ був обмеженим завдяки Patriot.

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