На саміті у Молдові обговорять надання Україні нових систем Patriot, − Рютте

На саміті Європейської політичної спільноти у Молдові, в якому бере участь президент Володимир Зеленський, обговорять посилення протиповітряної оборони України, зокрема передачу нових ЗРК Patriot.

Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, пише “Європейська правда”.

"Високо на порядку денному сьогодні буде військова підтримка (України. – Ред.). F-16, системи Patriot. Україна потребує більше їх”, – сказав глава уряду Нідерландів.

Він додав також, що триває робота над розширенням коаліції Patriot.

Нагадаємо, унаслідок нічної повітряної атаки росіян на Київ загинули троє людей, серед них дитина, ще 12 отримали поранення. Також є пошкодження будівель є у трьох районах міста. Після російської атаки на столицю 29 травня Рютте заявив, що ефект варварських авіаударів РФ був обмеженим завдяки Patriot.