Кличко заявив, що за доступ до укриттів та їхнє обладнання відповідають голови РДА

Мер Києва Віталій Кличко доручив главам районних державних адміністрацій ще раз перевірити всі укриття в столиці.

Про це він повідомив у Telegram.

Кличко зазначив, що саме керівники РДА відповідають за доступ і облаштування бомбосховищ.

"У кожному районі міста відповідальність за роботу укриттів несуть керівники установ, де розташовані укриття, і глави районів. Глави РДА відповідальні за доступ і облаштування укриттів, які нанесені на мапу укриттів столиці", – написав мер.

"Щодо Деснянського району – у школі поруч, з поліклінікою укриття було відкритим і в ньому були люди. Всі глави районів отримали доручення ще раз перевірити всі укриття!" – додав Кличко.

Міський голова також зазначив, що контролювати роботу укриттів уночі допоможе Національна поліція.

"Домовилися з патрульною поліцією Києва, що вони допоможуть контролювати роботу укриттів уночі. Обʼіїжджатимуть у комендантську годину під час повітряної тривоги укриття, що є на мапі міста і перевірятимуть, чи вони відчинені. Та оперативно передаватимуть інформацію міським службам", – повідомив Кличко.

Нагадаємо, цієї ночі внаслідок падіння уламків російських балістичних ракет в Деснянському районі загинули двоє жінок і дитина. У Дніпровському районі поранені двоє.

Люди загинули біля закритого укриття. Про це в коментарі журналістам сказав її чоловік. До поліклініки Деснянського району, де це сталося, виїжджали фахівці департаменту муніципальної безпеки, аби з'ясувати, чому не було доступу до укриття в поліклініці. Кличко наголосив, що відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району.

Зазначимо, що ще 17 травня, після першої масованої атаки на столицю, в Київській міській військовій адміністрації обіцяли перевірити всі укриття. Мешканці скаржились на закриті сховища практично в усіх районах.