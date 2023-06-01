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Кличко заявив, що за доступ до укриттів та їхнє обладнання відповідають голови РДА

Контролювати роботу укриттів уночі допоможе Нацполіція.

Кличко заявив, що за доступ до укриттів та їхнє обладнання відповідають голови РДА
Фото: КМВА

Мер Києва Віталій Кличко доручив главам районних державних адміністрацій ще раз перевірити всі укриття в столиці.

Про це він повідомив у Telegram.

Кличко зазначив, що саме керівники РДА відповідають за доступ і облаштування бомбосховищ.

"У кожному районі міста відповідальність за роботу укриттів несуть керівники установ, де розташовані укриття, і глави районів. Глави РДА відповідальні за доступ і облаштування укриттів, які нанесені на мапу укриттів столиці", – написав мер.

"Щодо Деснянського району – у школі поруч, з поліклінікою укриття було відкритим і в ньому були люди. Всі глави районів отримали доручення ще раз перевірити всі укриття!" – додав Кличко.

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Міський голова також зазначив, що контролювати роботу укриттів уночі допоможе Національна поліція.

"Домовилися з патрульною поліцією Києва, що вони допоможуть контролювати роботу укриттів уночі. Обʼіїжджатимуть у комендантську годину під час повітряної тривоги укриття, що є на мапі міста і перевірятимуть, чи вони відчинені. Та оперативно передаватимуть інформацію міським службам", – повідомив Кличко.

Нагадаємо, цієї ночі внаслідок падіння уламків російських балістичних ракет в Деснянському районі загинули двоє жінок і дитина. У Дніпровському районі поранені двоє.

Люди загинули біля закритого укриття. Про це в коментарі журналістам сказав її чоловік. До поліклініки Деснянського району, де це сталося, виїжджали фахівці департаменту муніципальної безпеки, аби з'ясувати, чому не було доступу до укриття в поліклініці. Кличко наголосив, що відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району.

Зазначимо, що ще 17 травня, після першої масованої атаки на столицю, в Київській міській військовій адміністрації обіцяли перевірити всі укриття. Мешканці скаржились на закриті сховища практично в усіх районах.

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