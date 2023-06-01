У Києві внаслідок ракетної атаки РФ без гарячої води залишилися 64 будинки

У Києві призупинено гаряче водопостачання для 64 житлових будинків через пошкодження трубопроводів у Дніпровському районі внаслідок ракетної атаки РФ.

Про це повідомила міська адміністрація.

"У результаті чергової повітряної атаки вночі було пошкоджено магістральний подавальний та зворотний трубопроводи діаметром 400 мм у Дніпровському районі", – йдеться в повідомленні.

Одразу після дозволу ДСНС, КП "Київтеплоенерго" локалізувало місце пошкодження та розпочало підготовку до аварійних робіт.

Нагадаємо, в ніч проти 1 червня внаслідок нічної повітряної атаки росіян на Київ загинули троє людей, ще 12 отримали поранення. Також є пошкодження будівель є у трьох районах міста, зокрема – трубопроводу гарячого водопостачання в Дарницькому районі столиці.