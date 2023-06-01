За добу ЗСУ знищили ще 460 окупантів, 14 ворожих артсистем, сім дронів та два танки

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 460 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні більше 208 тисяч військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 208370 (+460) осіб ліквідовано
- танків - 3804 (+2)
- бойових броньованих машин - 7478 (+6)
- артилерійських систем - 3474 (+14)
- РСЗВ - 575 (+0)
- засоби ППО - 333 (+0)
- літаків - 313 (+0)
- гелікоптерів - 298 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3131 (+7)
- крилаті ракети - 1107 (+0)
- кораблі /катери 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6239 (+9)
- спеціальна техніка - 458 (+4).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія прагне помсти через свої невдачі на фронті, тому б’є по Києву, щоб продемонструвати наслідки ударів внутрішній аудиторії.
Так, у ніч на 1 червня у столиці в результаті чергового ракетного удару росіян загинули троє людей, серед них – 11-річна дитина.