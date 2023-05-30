Росія влаштовує масовані атаки на Київ, щоб помститися за невдачі на фронті, – Ігнат

Росія прагне помсти через свої невдачі на фронті, тому б’є по Києву, щоб продемонструвати наслідки ударів внутрішній аудиторії. Однак балістичні ракети не досягають цілей у столиці.

Про це повідомив в ефірі телемарафону Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Щоб зрозуміти це (причини масованих атак на Київ – ред)., потрібно подивитися їхні Tелеграм-канали, їхні пропагандистські передачі скабеєво-соловйовські. І стане зрозуміло, від чого біситься ворог. У них злість з вух тече. Зрозуміло, що вони хочуть якоїсь помсти, помсти за свої невдачі, помста потрібна для внутрішнього споживача, яким локшину на вуха навішують", – сказав Ігнат.

На його думку, причина російських масованих атак також у відсутності успіхів російських військ на фронті.

"Успіхів у них немає, війська на східних підступах, зокрема на Бахмутському напрямку, були сильно розбиті. Хоч вони вихваляються досягненнями, що ті руїни від Бахмуту вони взяли, але ж, як бачимо, наступальні дії ворога фактично зупинені, таким чином, їм потрібно хоч щось донести своїм людям", – пояснив речник.

Нагадаємо, уночі 30 травня РФ вчинила четверту за дві доби повітряну атаку на Київ. У різних районах міста на обох берегах зафіксовано падіння збитих безпілотників. Вибухи лунали у Подільському, Голосіївському, Святошинському, Дніпровському, Дарницькому та Печерському районах. Ближче до 5-ї години ранку відомо, що внаслідок падіння уламків на багатоповерхівку загинула людина, є поранені.