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Понад 150 рятувальників брали участь у ліквідації наслідків атаки РФ на Київ

Столиця пережила 18 масовану атаку російських терористів за травень.

Понад 150 рятувальників брали участь у ліквідації наслідків атаки РФ на Київ
Фото: ДСНС

До ліквідації наслідків ворожої атаки на Київ уночі 30 травня залучали понад 150 рятувальників і 30 одиниць техніки.

Про це повідомляє у Telegram ДСНС України з посиланням на очільника Сергія Крука.

“Вісімнадцята масована атака терористів за травень на Київ.Рятувальники тримають свій фронт. Лише за ніч до ліквідації наслідків було залучено 152 особи та понад 30 одиниць техніки”, – написав Крук.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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Нагадаємо, вночі 30 травня РФ вчинила четверту за дві доби повітряну атаку на Київ. У різних районах міста на обох берегах зафіксовано падіння збитих безпілотників. Внаслідок атаки ворога у столиці загинула одна людина, семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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