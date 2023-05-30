США все ще розглядають надання Україні ракет ATACMS, − Байден

Сполучені Штати все ще розглядають питання надання Україні ракет великої дальності ATACMS.

Про це заявив президент США Джо Байден під час спілкування зі журналістами.

За його словами, збільшення повітряних атак росіян по Києву “не є несподіванкою”.

“Саме тому ми маємо продовжувати надавати Україні все необхідне”, – сказав Байден.

Президента США запитали про надання Києву ракет ATACMS, на що він відповів: “розгляд питання триває”.

HAPPENING NOW!!!



I just asked @POTUS about Russian increasing attacks on Kyiv.



“It’s not unexpected” Biden said.



“That’s why we got to continue to give Ukraine all they need”#StandWithUkraine pic.twitter.com/pvryltpYRt — Alex Raufoglu (@ralakbar) May 29, 2023

Нагадаємо, колишній командувач американських сил у Європі Бен Годжес впевнений, що “якби Україна мала ATACMS, Чорноморського флоту РФ уже б не було”. Він говорив про необхідність надання Україні ATACMS ще минулого року. В грудні він розповідав, що президент України Володимир Зеленський порушував це питання під час зустрічі з американським колегою Джо Байденом, але отримав відмову.

У лютому цього року видання Politico писало, що США не надсилатимуть ракети ATACMS Україні, бо не мають їх запасу.