США виділяють 2 млн доларів на гранти для українського бізнесу

Програма USAID “Конкурентоспроможна економіка в Україні” прийняла рішення про виділення 2 млн доларів на черговий грант для українських підприємців.

Про це повідомляє програма USAID “Конкурентоспроможна економіка в Україні”.

Гроші виділяються для підтримки участі українського бізнесу в міжнародних торговельних заходах.

Заплановано надання приблизно 30 грантів на суму від 35 тис. до 90 тис. доларів США.

✨📢 @usaid_cep announces a $2 million grant program to support the participation of Ukrainian businesses in international trade events and is expecting to award approximately 30 grants ranging from $35,000 to $90,000.



✍️ Fill the grant application: https://t.co/nPGtyUfwIL pic.twitter.com/bWUns2YrQb — USAID Competitive Economy Program in Ukraine (CEP) (@usaid_cep) May 29, 2023

Нагадаємо, програма USAID "Конкурентоспроможна економіка в Україні" оголосила грантову програму зі створення та підтримки об'єднань підприємств в експортні альянси із загальним обсягом фінансування 1,5 млн доларів.