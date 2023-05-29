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США виділяють 2 млн доларів на гранти для українського бізнесу

Заплановано видати приблизно 30 грантів.

США виділяють 2 млн доларів на гранти для українського бізнесу
Фото: USAID

Програма USAID “Конкурентоспроможна економіка в Україні” прийняла рішення про виділення 2 млн доларів на черговий грант для українських підприємців.

Про це повідомляє програма USAID “Конкурентоспроможна економіка в Україні”.

Гроші виділяються для підтримки участі українського бізнесу в міжнародних торговельних заходах. 

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Заплановано надання приблизно 30 грантів на суму від 35 тис. до 90 тис. доларів США.

Нагадаємо, програма USAID "Конкурентоспроможна економіка в Україні" оголосила грантову програму зі створення та підтримки об'єднань підприємств в експортні альянси із загальним обсягом фінансування 1,5 млн доларів.

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