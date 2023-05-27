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Через ворожі обстріли немає світла у частини споживачів у шести областях

Загалом обмеження для споживачів не плануються.

Через ворожі обстріли немає світла у частини споживачів у шести областях
Фото: EPA/UPG

Станом на 27 травня через ворожі обстріли залишається без електропостачання частина споживачів у шести областях і дві шахти, дефіцит електроенергії в енергосистемі відсутній.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

"Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру прифронтових територій. Через обстріл у Донецькій області було знеструмлено 26 населених пунктів. Без електропостачання - дві шахти", - йдеться у повідомленні.

Без світла залишається також частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де дозволяє безпекова ситуація.

"За добу вдалося повернути світло для 21 тисячі споживачів. Більшість із них - це абоненти в Донецькій та Запорізькій областях", - зазначили в Міненерго.

За інформацією відомства, енергетична система працює стабільно, обмеження для споживачів не плануються.

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Нагадаємо, що 25 травня через російські обстріли частково без світла залишилися споживачі у 11 областях.

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