Через ворожі обстріли немає світла у частини споживачів у шести областях

Станом на 27 травня через ворожі обстріли залишається без електропостачання частина споживачів у шести областях і дві шахти, дефіцит електроенергії в енергосистемі відсутній.
Про це повідомило Міністерство енергетики.
"Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру прифронтових територій. Через обстріл у Донецькій області було знеструмлено 26 населених пунктів. Без електропостачання - дві шахти", - йдеться у повідомленні.
Без світла залишається також частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де дозволяє безпекова ситуація.
"За добу вдалося повернути світло для 21 тисячі споживачів. Більшість із них - це абоненти в Донецькій та Запорізькій областях", - зазначили в Міненерго.
За інформацією відомства, енергетична система працює стабільно, обмеження для споживачів не плануються.
Нагадаємо, що 25 травня через російські обстріли частково без світла залишилися споживачі у 11 областях.