Україна хоче збільшити об’єми перевезень залізницею своєї агропродукції через Молдову

Це питання обговорили на зустрічі міністри агрополітики обох держав.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів онлайн-зустріч з міністром сільського господарства та харчової промисловості Республіки Молдова Володимиром Боля.

Як зазначено на сайті українського відомства, міністри обговорили питання співпраці в новому сезоні. Йшлося про збільшення об’ємів перевезень залізницею української агропродукції через Молдову.

Також сторони обговорили питання коригування залізничних тарифів, що дозволило б значно збільшити перевезення української сільськогосподарської продукції територією сусідньої держави.

За словами Болі, Молдові важливо підтримати перевезення української аграрної продукції, сформувавши правильні транзитні шляхи.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Боля заявив, що Молдова поки що не запроваджуватиме обмеження на імпорт зернових та олійних культур з України.

Тим часом п'ять держав-членів ЄС знову просять Єврокомісію розширити і продовжити заборону на імпорт продукції з України. Країни стверджують, що запроваджена заборона на імпорт не поширюється на товари, які імпортовані на підставі контрактів, які були укладені до набуття чинності регламенту Євросоюзу, тобто до 2 травня.

Водночас 12 країн-членів ЄС, серед яких - Бельгія, Франція і Німеччина, надіслали листа до Єврокомісії, у якому висловили "серйозну заклопотаність" з приводу обмежень українського імпорту.