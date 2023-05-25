Продажі засобів від комарів зросли в понад 10 разів - Епіцентр

На другий рік повномасштабної війни українці поступовоадаптуються до реалій сьогодення і починаютьактивніше купувати товари не першої необхідностіі.

Згідно з аналітичними даними компанії Епіцентр, яка керує мережею однойменних торговельних центрів у всіх регіонах України, роздрібна торгівля в Україні поступово відновлюється.

“Зараз споживання кардинально відрізняється від того, що було раніше. Навіть в регіонах, близьких до лінії фронту, українці почали частіше купувати будівельні та оздолювальні матеріали (газобетон, сухі будівельні суміші, OSB-плити, гіпсокартон, керамічну плитку, шпалери, фарби). Також ми спостерігаємо зростання попиту на побутову техніку та електроніку, наприклад, кавомашини, бойлери, холодильники та пральні машини. Це свідчить про те, що люди звикають до ситуації в країні, з оптимізмом дивляться у майбутнє і починають споживати речі, які забезпечують їм комфорт”, - коментує в.о. директора з роздрібної торгівлі мережі Епіцентр Дмитро Танько.

Серед інших тенденцій в компанії відзначають, що у квітні спостерігалося значне зростання продажів ігрових консолей Playstation 5. Проте цей сплеск в першу чергу був пов’язаний з тимчасовою відсутністю цього товару в Україні та фактором відкладеного попиту.

У травні в сегменті онлайн-продажів на лідерські позиції за темпами зростання обсягів реалізації вирвалися засоби проти комарів. Їхні продажі в інтернет-магазині epicentrk.ua зросли в понад 10 разів. Це пов’язано не тільки із сезонним зростанням кількості комах, але й із масовою закупівлею цього товару для українських військових, які страждають від комариних укусів, перебуваючи на бойових позиціях.

Крім того, у травні спостерігається суттєве зростання й інших товарних категорій, пов’язаних із настанням садово-дачного сезону. Наприклад, шлангів для поливу, гамаків, мотокос, наметів, кондиціонерів, басейнів, шезлонгів і садових столів.

В Епіцентрі також прогнозують, що з приходом літа можна буде очікувати подальшого пожвавлення торгівлі будівельними матеріалами. Це буде обумовлено як настанням традиційного будівельного сезону, так і активізацією проєктів з відновлення країни.

Довідка. Група компаній Епіцентр — це омніканальна екосистема, яка об’єднує торговельні мережі Епіцентр та Нова лінія, інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг Епіцентр-Агро, заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ Осмолода та логістичні потужності. Епіцентр є одним з найбільших платників податків та національних інвесторів України. Інвестиційний план групи компаній на 2023-2025 роки передбачає вливання в українську економіку до $1,9 млрд.