Закупівлі Міністерства оборони повертаються на Прозорро, - Ярова

Відбулись перші засідання новоствореного колегіального органу Міноборони з питань оборонних закупівель за напрямом тилового забезпечення. На них були прийняті рішення стосовно проведення торгів по харчуванню ЗСУ.

Про це повідомила волонтерка Богдана Ярова.

Вона зазначила, що торги по харчуванню будуть відбуватися за новими правилами.

Зокрема, вперше з моменту повномасштабного вторгнення закупівлі Міноборони повертаються на Прозорро.

Ярова зазначила, що це стало можливим завдяки змінам, внесеним в постанову КМУ 1275, а також завдяки непохитній позиції членів колегіального органу.

“Не можу сказати, що це було легко, але ми вистояли під тиском, який таки був. Оголошення про проведення спрощених закупівель завтра буде розміщено на Прозорро”, - розповіла Ярова.

Також Міноборони запропонувало граничні ціни на всі 409 найменування каталогу продуктів харчування. Зокрема, гранична ціна на яйця вищої категорії 6,59 гривень з ПДВ, а на яблука 24,51 гривень з ПДВ.

Ціни в процесі торгів можуть тільки знижуватися, а не підвищуватись. За ці зміни колегіальний орган Міноборони також проголосував позитивно.

Крім того, повідомила волонтерка, за рахунок прописаних кваліфікаційних вимог значно збільшилось коло учасників ринку харчової промисловості, які можуть стати постачальниками Міністерства оборони.

Богдана Ярова закликала всіх учасників ринку харчової промисловості ставати постачальниками Міноборони.

“Закритий клуб по інтересам Міністерства оборони” оголошено закритим”, - підсумувала Ярова.

Нагадаємо, раніше видання Zn.ua оприлюднило матеріал, де йшлося, що Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

Тоді міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів, а купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі. Крім цього, перевіряти інформацію про можливі зловживання в МО при закупівлі продуктів харчування для військових взялося НАБУ. Підозру отримали колишні заступник міністра оборони та глава одного з департаментів МО

Скандал призвів до того, що Верховна Рада затвердила прозорий порядок оборонних закупівель.

А 10 квітня міністр оборони України Олексій Резніков підписав наказ “Про затвердження Складу Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України”.