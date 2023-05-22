Із 23 травня у Відні почне роботу місія з першого перегляду програми розширеного кредитування МВФ, - Шмигаль

Із 23 травня у Відні стартує місія з першого перегляду програми розширеного кредитування Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Глава уряду обговорив роботу місії з директором європейського департаменту Фонду Альфредом Каммером.

"Ідеться про 4-річну програму EFF на 15,6 млрд доларів, яка була затверджена наприкінці березня. Вона є частиною великого пакету підтримки від країн G7 на суму 115 млрд доларів упродовж дії програми", - зазначив Шмигаль.

Також із Каммером Шмигаль обговорив допомогу МВФ в євроінтеграції України і роль Фонду у відновленні нашої держави. "Працюємо над створенням Міжнародного компенсаційного механізму, аби конфісковані російські активи спрямувати на відбудову України. Розраховуємо на підтримку МВФ у цьому напрямку, а також на подальше сприяння в консолідації фінансової підтримки від партнерів з усього світу", - додав прем'єр.

Нагадаємо, за оцінками МВФ, якщо війна завершиться до середини 2024 року, потреба України у зовнішньому фінансуванні складатиме $115 мільярдів.

Раніше міністерка фінансів США закликала надалі надавати суттєву і своєчасну допомогу Україні.