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Коштів донорів вистачить Україні до кінця року, - ​Мінфін США

За оцінками МВФ, якщо війна завершиться до середини 2024 року, потреба України у зовнішньому фінансуванні складатиме $115 мільярдів.

Коштів донорів вистачить Україні до кінця року, - ​Мінфін США
Фото: EPA/UPG

Коштів, які надають Європейський Союз, США та інші міжнародні донори, достатньо для того, щоб забезпечити потреби України до кінця року.

Про це заявила міністерка фінансів США Дженет Єллен у зверненні до учасників весняних зборів Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні, повідомляє "Голос Америки".

Єллен зазначила, що якщо війна триватиме далі, США співпрацюватимуть з партнерами, щоб надати те, чого потребує Україна.

"Я переконана, що існує потужна двопартійна підтримка. Це стосується і наших партнерів", - каже вона.

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За її словами, довгострокову допомогу Україні донори координуватимуть через окрему платформу.

За оцінками МВФ, якщо війна Росії проти України завершиться до середини 2024 року, потреба України у зовнішньому фінансуванні складатиме $115 мільярдів. Однак, якщо війна триватиме до кінця 2025 року, потреба зросте до 140 мільярдів доларів, повідомив журналістам представник МВФ Гевін Грей.

Нагадаємо, 3 квітня до загального фонду державного бюджету України надійшов перший транш у розмірі $2,7 млрд від МВФ.

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