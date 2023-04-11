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У США в місті Луїсвілль з інтервалом у декілька годин відбулося дві смертельні стрілянини

Спершу працівник банку відкрив вогонь по колегах, через декілька годин відбулася стрілянина поблизу коледжу. 

У США в Луїсвіллі 25-річний працівник банку застрелив пʼятьох колег. Ще вісім людей, зокрема поліцейський, були поранені, пише New York Times.

Підозрюваного, який, за словами офіційних осіб, вів у соцмережах пряму трансляцію нападу, був застрелений поліцією після перестрілки з нею. Мотив нападника невідомий. 

Стрілянина в банку – не єдиний трагічний інцидент у цьому місті. Через кілька годин після нападу в банку одну людину вбили і одну поранили під час стрілянини біля коледжу. Нападник у розшуку. 

"Схоже, що ці два інцидент абсолютно не повʼязані між собою", – заявив мер Крейн Грінберг. 

Кілька національних політичних діячів, у тому числі президент Джо Байден, виступили в понеділок із заявами, в яких висловили жаль з приводу насильства в Луїсвіллі та закликали вжити заходів щодо законодавства про зброю.

Вбивства вогнепальною зброєю є поширеними у Штатах, і на тлі цього адміністрація Байдена закликає зробити законодавство про право на володіння зброю більш жорстким. У жовтні законодавство посилили. 

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