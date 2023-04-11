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Нетаньягу на тлі масових протестів скасував своє рішення звільнити незгодного з судовою реформою міністра оборони

Два тижні тому ізраїльський премʼєр вирішив його звільнити за критику реформи, але указу про відставку так і не було. 

Нетаньягу на тлі масових протестів скасував своє рішення звільнити незгодного з судовою реформою міністра оборони
Біньямін Нетаньягу
Фото: ЕРА/UPG

Премʼєр-міністр Беньямін Нетаньягу скасував своє рішення звільнити незгодного з судовою реформою міністра оборони Йова Галланта. Голова уряду заявив, що вирішив "залишити розбіжності посаду" і що "Галлант залишається на своїй посаді, і ми продовжимо працювати разом заради безпеки громадян Ізраїлю", цитує The Guardian.

Галлант у соцмережах опублікував його спільне фото з Нетаньягу та зазначив, що вони продовжать разом працювати для Ізраїлю. 

Нетаньягу заявив про звільнення Галланта після того, як той розкритикував план судової реформи, зазначивши, що зміги є поганими для військових. Однак фактично звільнений він не був, бо не отримав відповідного наказу. Відсторонення Галланта викликало безпрецедентний сплеск протестів проти і без того непопулярного плану судової системи, оскільки багато ізраїльтян дійшли висновку, що Нетаньягу готовий пожертувувати безпекою, але просунути свою реформу.  

Галлант
Фото: Jewish News
Галлант

Галлант, якого за кордоном вважають ключовим співрозмовником в уряді ультраправих, так і не отримав офіційного листа про звільнення і залишився на посаді на тлі сплеску насильства, викликаного рейдами ізраїльської поліції в єрусалимській мечеті Аль-Акса та серії ударів

Нагадаємо, що пропонована Нетаньягу реформа посилила би політичний контроль за призначенням суддів та зменшила б можливість Верховного суду скасовувати закони. Після масштабних протсетів, страйків та зупинки роботи порту й аеропорту Нетаньягу вирішив відкласти судову реформу. 

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