Нетаньягу на тлі масових протестів скасував своє рішення звільнити незгодного з судовою реформою міністра оборони

Два тижні тому ізраїльський премʼєр вирішив його звільнити за критику реформи, але указу про відставку так і не було.

Премʼєр-міністр Беньямін Нетаньягу скасував своє рішення звільнити незгодного з судовою реформою міністра оборони Йова Галланта. Голова уряду заявив, що вирішив "залишити розбіжності посаду" і що "Галлант залишається на своїй посаді, і ми продовжимо працювати разом заради безпеки громадян Ізраїлю", цитує The Guardian.

Галлант у соцмережах опублікував його спільне фото з Нетаньягу та зазначив, що вони продовжать разом працювати для Ізраїлю.

Нетаньягу заявив про звільнення Галланта після того, як той розкритикував план судової реформи, зазначивши, що зміги є поганими для військових. Однак фактично звільнений він не був, бо не отримав відповідного наказу. Відсторонення Галланта викликало безпрецедентний сплеск протестів проти і без того непопулярного плану судової системи, оскільки багато ізраїльтян дійшли висновку, що Нетаньягу готовий пожертувувати безпекою, але просунути свою реформу.

Фото: Jewish News Галлант

Галлант, якого за кордоном вважають ключовим співрозмовником в уряді ультраправих, так і не отримав офіційного листа про звільнення і залишився на посаді на тлі сплеску насильства, викликаного рейдами ізраїльської поліції в єрусалимській мечеті Аль-Акса та серії ударів.

Нагадаємо, що пропонована Нетаньягу реформа посилила би політичний контроль за призначенням суддів та зменшила б можливість Верховного суду скасовувати закони. Після масштабних протсетів, страйків та зупинки роботи порту й аеропорту Нетаньягу вирішив відкласти судову реформу.