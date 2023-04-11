Президент Естонії запропонував Каї Каллас знову очолити уряд

Це буде вже третій уряд нинішнього лідера Партії реформ Каї Каллас.

Президент Естонії Алар Каріс призначив Каю Каллас кандидатом на посаду глави нового уряду. Перед тим уряд подав у відставку разом із прем'єр-міністеркою.

Про це повідомляє ERR.

Новий уряд буде сформовано на основі коаліційного договору, який 10 квітня підписали Партія реформ, Eesti 200 та Соціал-демократична партія.

“Беручи до уваги згоду трьох партій сформувати нову коаліцію, президент Каріс запропонував Каллас як голові Партії реформ, що перемогла на виборах, сформувати новий уряд”, - йдеться у повідомленні.

Каріс зустрінеться 11 квітня з кандидатами в міністри, висунутими Партією реформ, Eesti 200 та соціал-демократами.

Це буде третій уряд нинішнього лідера Партії реформ Каї Каллас.

Раніше повідомлялось, що Кая Каллас досягла угоди з двома іншими політичними партіями про формування нового коаліційного уряду.