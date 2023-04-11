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Президент Естонії запропонував Каї Каллас знову очолити уряд

Це буде вже третій уряд нинішнього лідера Партії реформ Каї Каллас.

Президент Естонії запропонував Каї Каллас знову очолити уряд
Кая Каллас
Фото: insider.ua

Президент Естонії Алар Каріс призначив Каю Каллас кандидатом на посаду глави нового уряду. Перед тим уряд подав у відставку разом із прем'єр-міністеркою.

Про це повідомляє ERR.

Новий уряд буде сформовано на основі коаліційного договору, який 10 квітня підписали Партія реформ, Eesti 200 та Соціал-демократична партія.

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“Беручи до уваги згоду трьох партій сформувати нову коаліцію, президент Каріс запропонував Каллас як голові Партії реформ, що перемогла на виборах, сформувати новий уряд”, - йдеться у повідомленні.

Каріс зустрінеться 11 квітня з кандидатами в міністри, висунутими Партією реформ, Eesti 200 та соціал-демократами. 

Це буде третій уряд нинішнього лідера Партії реформ Каї Каллас. 

Раніше повідомлялось, що Кая Каллас досягла угоди з двома іншими політичними партіями про формування нового коаліційного уряду

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