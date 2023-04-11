Президент Естонії запропонував Каї Каллас знову очолити уряд

Президент Естонії Алар Каріс призначив Каю Каллас кандидатом на посаду глави нового уряду. Перед тим уряд подав у відставку разом із прем'єр-міністеркою.
Про це повідомляє ERR.
Новий уряд буде сформовано на основі коаліційного договору, який 10 квітня підписали Партія реформ, Eesti 200 та Соціал-демократична партія.
“Беручи до уваги згоду трьох партій сформувати нову коаліцію, президент Каріс запропонував Каллас як голові Партії реформ, що перемогла на виборах, сформувати новий уряд”, - йдеться у повідомленні.
Каріс зустрінеться 11 квітня з кандидатами в міністри, висунутими Партією реформ, Eesti 200 та соціал-демократами.
Це буде третій уряд нинішнього лідера Партії реформ Каї Каллас.
Раніше повідомлялось, що Кая Каллас досягла угоди з двома іншими політичними партіями про формування нового коаліційного уряду.