НАТО потрібно розробити чітку дорожню карту для вступу України в Альянс, – Рейнсалу

Він пропонує розробити план до саміту блоку в липні.

Перед самітом НАТО у Вільнюсі країнам-членам потрібно розробити чітку дорожню карту для вступу України до Альянсу. Таку точку зору висловив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

"Оскільки Росія є найбільш значною та прямої загрозою НАТО, нам потрібно колективно наростити наші витрати на оборону до 2,5%", – сказав він.

Нагадаємо, що кожна країна-член Альянсу повинна витрачати на оборону не менше 2% – це встановлено домовленістю від 2006 року. Однак лише 7 із 30 держав (до вступу Фінляндії) дотримувалися цієї обіцянки. Естонія витрачає 3%.

Yesterday was a great day but tons of work to do.



Before #VilniusSummit the Alliance needs to form a clear roadmap for #Ukraine🇺🇦 to become a full member of @NATO.

As Russia is the most significant & direct threat to NATO we must collectively raise our def. expenditure to ↗️2.5% pic.twitter.com/SYI8N0Ogqg — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) April 5, 2023

Саміт у Вільнюсі відбудеться в липні, а вчора в Брюсселі пройшло засідання НАТО-Україна. Також 4 квітня зустрічалися міністри закордонних справ країн-членів, і на зустріч, усупереч позиції Угорщини, був запрошений Дмитро Кулеба.