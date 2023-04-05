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НАТО потрібно розробити чітку дорожню карту для вступу України в Альянс, – Рейнсалу

Він пропонує розробити план до саміту блоку в липні. 

НАТО потрібно розробити чітку дорожню карту для вступу України в Альянс, – Рейнсалу
Фото: armyinform.com.ua

Перед самітом НАТО у Вільнюсі країнам-членам потрібно розробити чітку дорожню карту для вступу України до Альянсу. Таку точку зору висловив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. 

"Оскільки Росія є найбільш значною та прямої загрозою НАТО, нам потрібно колективно наростити наші витрати на оборону до 2,5%", – сказав він. 

Нагадаємо, що кожна країна-член Альянсу повинна витрачати на оборону не менше 2% – це встановлено домовленістю від 2006 року. Однак лише 7 із 30 держав (до вступу Фінляндії) дотримувалися цієї обіцянки. Естонія витрачає 3%

Саміт у Вільнюсі відбудеться в липні, а вчора в Брюсселі пройшло засідання НАТО-Україна. Також 4 квітня зустрічалися міністри закордонних справ країн-членів, і на зустріч, усупереч позиції Угорщини, був запрошений Дмитро Кулеба. 

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