Голови МЗС країн НАТО виступили за розробку багаторічної програми підтримки України

Міністри закордонних справ членів НАТО виступили за розробку багаторічної програми підтримки України. Ця програма має допомогти Україні зблизитись із НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми розробимо багаторічну ініціативу підтримки України, яка допоможе забезпечити умови оборони України, здійснити перехід від обладнання та доктрин радянської епохи до стандартів НАТО та підвищити оперативну сумісність з НАТО", – повідомив голова НАТО Єнс Столтенберг.

Він наголосив, що НАТО залишається відданими політиці відкритих дверей та заохочує Україну продовжувати шлях реформ. Зокрема, сторони обговорили важливість антикорупційних заходів, верховенства права та прав меншин.

Єнс Столтенберг підтвердив, що очікує на Володимира Зеленського на саміті НАТО в липні цього року.

Раніше голова МЗС Угорщини Сіярто заявив, що запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на зустріч міністрів закордонних справ НАТО порушує принцип єдності союзників.