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Представник Фінляндії взяв участь у першій зустрічі як член НАТО

Фінляндія стала членом НАТО сьогодні, 4 квітня.

Представник Фінляндії взяв участь у першій зустрічі як член НАТО
Фото: EPA

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто взяв участь у круглому столі країн НАТО в Брюсселі. Це була перша така зустріч після церемонії вступу Фінляндії до НАТО.

Про це повідомляє CNN.

“Дозвольте мені почати з того, що привітати Фінляндію як найновішого члена нашого альянсу”, – сказав глава НАТО Єнс Столтенберг.

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Пекка Хаавісто зайняв місце між Естонією та Францією.

Столтенберг підкреслив, що незабаром Швеція також стане повноправним членом НАТО.

Нагадаємо, Фінляндія офіційно стала членом НАТО. Відсьогодні до складу альянсу входить 31 країна. Заявку Швеції поки що блокують дві держави: Туреччина та Угорщина. 

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