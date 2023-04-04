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Голова МЗС Угорщини вважає, що запрошення Кулеби у Брюссель порушує принцип єдності у НАТО

Угорщина продовжує шантажувати Україну “правами закарпатських угорців”.

Голова МЗС Угорщини вважає, що запрошення Кулеби у Брюссель порушує принцип єдності у НАТО
Фото: Петер Сіярто

Запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на зустріч міністрів закордонних справ НАТО порушує принцип єдності союзників. 

Про це повідомив голова МЗС Угорщини Петер Сіярто.

“Ми приїхали сюди з надією, що ніхто не поставить під сумнів справедливість нашого попереднього спільного рішення, згідно з яким НАТО не є стороною війни, яка точиться по сусідству з нами, і що необхідно зробити все, щоб не допустити розвитку прямого конфлікту НАТО-Росія”, – написав він.

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Сіярто наголосив, що Угорщина буде підтримувати будь-які інтеграційні зусилля України лише якщо українці “повернуть закарпатським угорцям права, які вони мали до 2015 року”.

Раніше Сіярто заявив, що Угорщина блокуватиме будь-які санкції Євросоюзу, які матимуть вплив на ядерну енергетику. 

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