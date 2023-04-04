Зеленський обговорив із Урсулою фон дер Ляєн 11-ий пакет санкцій проти Росії

Сторони також говорили про прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії для вступу України до блоку.

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові обговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн необхідність підготовки наступного пакету санкцій проти РФ.

Такод сторони говорили про майбутні спільні заходи. Про це президент повідомив у твіттері.

"Подякував за участь у Бучанському саміті, обговорили майбутні спільні міжнародні заходи. Торкнулися інших питань підтримки України, зокрема необхідності підготовки 11-го пакету санкцій, та прогресу у виконанні рекомендацій Єврокомісії", – зазначив він.

Підтримую постійний контакт із @vonderleyen. Подякував за участь у Бучанському саміті, обговорили майбутні спільні міжнародні заходи. Торкнулися інших питань підтримки 🇺🇦, зокрема необхідності підготовки 11-го пакету санкцій, та прогресу у виконанні рекомендацій Єврокомісії. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2023

У березні польський премʼєр Матеуш Моравецький заявив, що ЄС може запровадити черговий, 11-й пакет санкцій проти Росії протягом наступних двох місяців.

До того топдипломат ЄС Жозеп Боррель заявляв, що Євросоюз майже вичерпав свої можливості для санкцій проти Росії, і зараз увага блоку має бути спрямована на фінансову та військову підтримку України.