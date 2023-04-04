До списку спонсорів війни вже внесли 24 тисячі осіб, – НАЗК

В Україні за рахунок функціонування цієї бази накладені санкції на найбільшу в світовій історії кількість осіб.

До переліку спонсорів та причетних до розв'язаної Росією війни вже внесли 24 тисячі осіб.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Будь-яка іноземна компанія, яка продовжує працювати у Російській Федерації, спонсорує убивства українців. Національне агентство з питань запобігання корупції з перших днів війни на пропозицію Міністерства закордонних справ ідентифікує причетних до російської війни. Ми створили найбільшу у світі базу причетних до війни. Це 24 тисячі осіб. В Україні за рахунок функціонування цієї бази накладено санкції на найбільшу в світовій історії кількість осіб”, - сказав голова НАЗК Олександр Новіков у ефірі телемарафону.

За його словами, окремою частиною цього проєкту є міжнародний реєстр спонсорів війни, до якого вносяться міжнародні компанії, які досі працюють у РФ. Він автоматично індексується спеціальною базою даних, тому будь-який банк або закордонне відомство побачить, що та чи інша компанія підсвічуються позначкою як та, яка веде не соціально відповідальний бізнес, а фінансує війну.

“57% споживачів у світі дотримуються стандартів споживання продукції та послуг у соціально відповідальних компаній…. Тобто, насправді це величезний репутаційний тиск для того, щоб такі компанії зазнавали втрат через свою участь у російській війні”, - додав голова НАЗК.

Зазначається, що раніше НАЗК внесло найбільшого китайського будівельного підрядника в РФ China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) до переліку міжнародних спонсорів війни. Туди ж вже потрапили компанії Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Bonduelle, Auchan Holding, Metro Cash & Carry, Buzzi Unicem, Yves Rocher та Raiffeisen Bank International.

Роль НАЗК у санкційній політиці визначена в Дорожній карті індивідуальних санкцій, розробленій Стенфордською міжнародною робочою групою з російських санкцій.

Нагадаємо, через санкції в Росії стали найбільше торгувати китайським юанем замість долара. Кремль закликає компанії переходити з “токсичних” на “дружні” валюти.