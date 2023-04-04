У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Сирський про Бахмут: росіяни слабшають і намагаються прикрити свої провали новими фейками
Сирський про Бахмут: росіяни слабшають і намагаються прикрити свої провали новими фейками
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
У завідувача медзакладу, який за хабар видавав довідки про непридатність до військової служби, вилучили майже $90 тисяч
У завідувача медзакладу, який за хабар видавав довідки про непридатність до військової служби, вилучили майже $90 тисяч
​На в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП, який бідкався, що його син відчуває себе українцем
​На в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП, який бідкався, що його син відчуває себе українцем
ГоловнаСуспільствоВійна

До списку спонсорів війни вже внесли 24 тисячі осіб, – НАЗК

В Україні за рахунок функціонування цієї бази накладені санкції на найбільшу в світовій історії кількість осіб.

До списку спонсорів війни вже внесли 24 тисячі осіб, – НАЗК
Голова НАЗК Олександр Новіков
Фото: nazk.gov.ua

До переліку спонсорів та причетних до розв'язаної Росією війни вже внесли 24 тисячі осіб.

Про це повідомляє Укрінформ. 

“Будь-яка іноземна компанія, яка продовжує працювати у Російській Федерації, спонсорує убивства українців. Національне агентство з питань запобігання корупції з перших днів війни на пропозицію Міністерства закордонних справ ідентифікує причетних до російської війни. Ми створили найбільшу у світі базу причетних до війни. Це 24 тисячі осіб. В Україні за рахунок функціонування цієї бази накладено санкції на найбільшу в світовій історії кількість осіб”, - сказав голова НАЗК Олександр Новіков у ефірі телемарафону. 

За його словами, окремою частиною цього проєкту є міжнародний реєстр спонсорів війни, до якого вносяться міжнародні компанії, які досі працюють у РФ. Він автоматично індексується спеціальною базою даних, тому будь-який банк або закордонне відомство побачить, що та чи інша компанія підсвічуються позначкою як та, яка веде не соціально відповідальний бізнес, а фінансує війну. 

“57% споживачів у світі дотримуються стандартів споживання продукції та послуг у соціально відповідальних компаній…. Тобто, насправді це величезний репутаційний тиск для того, щоб такі компанії зазнавали втрат через свою участь у російській війні”, - додав голова НАЗК.

Зазначається, що раніше НАЗК внесло найбільшого китайського будівельного підрядника в РФ China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) до переліку міжнародних спонсорів війни. Туди ж вже потрапили компанії Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Bonduelle, Auchan Holding, Metro Cash & Carry, Buzzi Unicem, Yves Rocher та Raiffeisen Bank International.

Роль НАЗК у санкційній політиці визначена в Дорожній карті індивідуальних санкцій, розробленій Стенфордською міжнародною робочою групою з російських санкцій.

Нагадаємо, через санкції в Росії стали найбільше торгувати китайським юанем замість долара. Кремль закликає компанії переходити з “токсичних” на “дружні” валюти.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також