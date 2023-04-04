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Росія вчора двічі вдарила по гімназії в Запорізькій області

Один корпус повністю зруйновано. 

Росія вчора двічі вдарила по гімназії в Запорізькій області
Фото: ДСНС України в Telegram

У Запорізькій області російська армія вчора завдала авіаудару по гімназії в Пологівському районі. Пошкоджено два корпуси навчального закладу, зруйновано тепловий перехід між спорудами.

Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. Про це повідомили в ДСНС України в телеграмі

"Пізніше, ворог завдав повторного удару, який повністю зруйнував двоповерховий корпус гімназії. Внаслідок ворожої атаки загорілися уламки будівлі на площі 100 кв.м. Жертв та постраждалих немає. Рятувальники, які прибули на місце, оперативно ліквідували займання та провели розбір конструкцій і окремих елементів", – йдеться у повідомленні. 

Даних про загиблих і поранених у ДСНС не навели. 

Нагадаємо, що окупанти фактично щодня стріляють по Запорізькій області. 31 березня вони вдарили по Оріхову та Запоріжжю. 

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