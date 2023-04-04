У січні правоохоронці викрили злочинну групу, яка привласнювала і перепродавала харчі для військових.

Державне бюро розслідувань у січні 2023 року викрило організовану групу, яка привласнювала і перепродавала продукти харчування, призначені для Збройних сил України. Тоді під було проведено майже 70 обшуків, у результаті яких вилучено понад 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн гривень готівкою в різній валюті.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Нині ж працівники ДБР виявили ще один склад на Дніпропетровщині, в якому зловмисники ховали крадену продукцію: згущене молоко, консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони, соки, тушковані та інші продукти загальною вагою близько 3 тонн.

Фото: ДБР

У межах досудового розслідування за статтею привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України) повідомлено про підозру головному бухгалтеру логістичного центру, трьом експедиторам, завідувачу складу та головному менеджеру.

Встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми.

Фото: ДБР

Частину вилучених продуктів було передано військовим, решта після завершення необхідних експертиз також надійде до військових частин.

Нагадаємо, в січні журналісти оприлюднили дані про те, що Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

ЗМІ опублікували копію угоди вартістю 13,16 мільярда гривень, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях. Договір підписано із ТОВ "Актив компані". Для порівняння видання обрало мережу магазинів "Сільпо" у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі виявилися завищеними у 2-3 рази, стверджують журналісти. Наприклад, вартість одного яйця закладена в 17 грн, відповідно 10 – 170 гривень.

У Міноборони заявили, що відомості про зміст закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману.

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів, а купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі.

Розслідуванням можливих зловживань зайнялося Національне антикорупційне бюро.