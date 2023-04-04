Державне бюро розслідувань у січні 2023 року викрило організовану групу, яка привласнювала і перепродавала продукти харчування, призначені для Збройних сил України. Тоді під було проведено майже 70 обшуків, у результаті яких вилучено понад 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн гривень готівкою в різній валюті.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Нині ж працівники ДБР виявили ще один склад на Дніпропетровщині, в якому зловмисники ховали крадену продукцію: згущене молоко, консервовані фрукти та овочі, крупи, макарони, соки, тушковані та інші продукти загальною вагою близько 3 тонн.
У межах досудового розслідування за статтею привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України) повідомлено про підозру головному бухгалтеру логістичного центру, трьом експедиторам, завідувачу складу та головному менеджеру.
Встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми.
Частину вилучених продуктів було передано військовим, решта після завершення необхідних експертиз також надійде до військових частин.
Нагадаємо, в січні журналісти оприлюднили дані про те, що Міністерство оборони нібито закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.
ЗМІ опублікували копію угоди вартістю 13,16 мільярда гривень, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях. Договір підписано із ТОВ "Актив компані". Для порівняння видання обрало мережу магазинів "Сільпо" у спальному районі Києва. Ціни на найбільш ходові харчі виявилися завищеними у 2-3 рази, стверджують журналісти. Наприклад, вартість одного яйця закладена в 17 грн, відповідно 10 – 170 гривень.
У Міноборони заявили, що відомості про зміст закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману.
Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів, а купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі.
Розслідуванням можливих зловживань зайнялося Національне антикорупційне бюро.