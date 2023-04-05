«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
Польська "Росомаха" для ЗСУ
Польська "Росомаха" для ЗСУ
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
ДБР знайшло ще один підпільний склад з краденими продуктами, призначеними для ЗСУ
ДБР знайшло ще один підпільний склад з краденими продуктами, призначеними для ЗСУ
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
ГоловнаСуспільствоВійна

За вівторок росіяни 50 разів обстріляли Херсонську область. Є поранені серед мирних

По Херсону ворог стріляв шість разів. 

За вівторок росіяни 50 разів обстріляли Херсонську область. Є поранені серед мирних
Попередні обстріли області
Фото: Херсонська ОВА у Telegram

Протягом 4 квітня російська армія 50 разів обстріляла Херсонську область, випустивши 299 снарядів. 

Херсон ворог обстріляв шість разів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Телеграмі.

"Є влучання у житлові квартали населених пунктів області, будівлю школи та приватного підриємства. Три людини дістали поранення", – написав він. 

З деокупованої території області евакуювали ще 64 особи.

Нагадаємо, у Великій Кардашівці Херсонської області через переміщення важкої техніки окупантів околицями населеного пункту майже повністю обмежено в’їзд та виїзд усіх місцевих жителів, людям заборонено залишати свої помешкання. Посилено перевірку документів та мобільних телефонів.  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також