За вівторок росіяни 50 разів обстріляли Херсонську область. Є поранені серед мирних

По Херсону ворог стріляв шість разів.

Протягом 4 квітня російська армія 50 разів обстріляла Херсонську область, випустивши 299 снарядів.

Херсон ворог обстріляв шість разів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Телеграмі.

"Є влучання у житлові квартали населених пунктів області, будівлю школи та приватного підриємства. Три людини дістали поранення", – написав він.

З деокупованої території області евакуювали ще 64 особи.

Нагадаємо, у Великій Кардашівці Херсонської області через переміщення важкої техніки окупантів околицями населеного пункту майже повністю обмежено в’їзд та виїзд усіх місцевих жителів, людям заборонено залишати свої помешкання. Посилено перевірку документів та мобільних телефонів.