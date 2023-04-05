Окупанти скинули фугасну півтонну авіабомбу на подвір'я житлового будинку у Запорізькій області.
Про це повідомили у ДСНС.
Після чергового обстрілу громадяни виявили вибухонебезпечний предмет та передали інформацію рятувальникам.
На місці обстрілу рятувальники ідентифікували вибухонебезпечний предмет як авіаційну бомбу ФАБ-500 і знищили її.
Нагадаємо, речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат заявив, що Росія має великий запас авіаційних бомб, а переробити їх на керовані дешевше і швидше, ніж виробляти ракети.