Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
ДБР знайшло ще один підпільний склад з краденими продуктами, призначеними для ЗСУ
ДБР знайшло ще один підпільний склад з краденими продуктами, призначеними для ЗСУ
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Польська "Росомаха" для ЗСУ
Польська "Росомаха" для ЗСУ
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти скинули півтонну авіабомбу на подвір'я у Запорізькій області

Рятувальники ідентифікували вибухонебезпечний предмет як авіаційну бомбу ФАБ-500.

Окупанти скинули півтонну авіабомбу на подвір'я у Запорізькій області
Фото: ДСНС

Окупанти скинули фугасну півтонну авіабомбу на подвір'я житлового будинку у Запорізькій області.

Про це повідомили у ДСНС.

Після чергового обстрілу громадяни виявили вибухонебезпечний предмет та передали інформацію рятувальникам.

На місці обстрілу рятувальники ідентифікували вибухонебезпечний предмет як авіаційну бомбу ФАБ-500 і знищили її.

Підписуйтесь на наш Google News

Фото: ДСНС

Нагадаємо, речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат заявив, що Росія має великий запас авіаційних бомб, а переробити їх на керовані дешевше і швидше, ніж виробляти ракети.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також