У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
«Росіянин навів автомат і спитав: що важче – блокада Ленінграда чи Маріуполя?» Історія жительки Маріуполя, яка дивом вижила
ДБР знайшло ще один підпільний склад з краденими продуктами, призначеними для ЗСУ
ДБР знайшло ще один підпільний склад з краденими продуктами, призначеними для ЗСУ
Польська "Росомаха" для ЗСУ
Польська "Росомаха" для ЗСУ
ГоловнаСуспільствоВійна

РФ тримає у Чорному морі шість носіїв “Калібрів” зі залпом до 40 ракет

Це вдвічі більше, аніж вдень.

РФ тримає у Чорному морі шість носіїв “Калібрів” зі залпом до 40 ракет
Фото: з відкритих джерел

У Чорному морі російська армія тримає шість кораблів з ракетами “Калібр”, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Два з носіїв − підводні і чотири – надводні.

“Це вдвічі більше, ніж було вдень. Загальний їхній залп потенційно може сягати до 40 ракет”, − зазначив Братчук.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк заявила, що масовані ракетні удари російської армії вже відходять у минуле, бо РФ не має потенціалу запустити одразу багато ракет. На її думку, в пріоритеті надалі залишатимуться об’єкти енергетичної інфраструктури.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також