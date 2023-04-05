РФ тримає у Чорному морі шість носіїв “Калібрів” зі залпом до 40 ракет

Це вдвічі більше, аніж вдень.

У Чорному морі російська армія тримає шість кораблів з ракетами “Калібр”, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Два з носіїв − підводні і чотири – надводні.

“Це вдвічі більше, ніж було вдень. Загальний їхній залп потенційно може сягати до 40 ракет”, − зазначив Братчук.

Нагадаємо, речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк заявила, що масовані ракетні удари російської армії вже відходять у минуле, бо РФ не має потенціалу запустити одразу багато ракет. На її думку, в пріоритеті надалі залишатимуться об’єкти енергетичної інфраструктури.