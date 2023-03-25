Масовані ракетні атаки відходять у минуле – Росія ймовірно використовуватиме точкові атаки, – Гуменюк

Масовані ракетні удари російської армії вже відходять у минуле: РФ не має потенціалу запустити одразу багато ракет.

Про це заявила в ефірі телемарафону речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

“Тактика ворога зараз знаходиться у пошуковому стані. Вони підбирають, що з того, що вже було застосовано, може спрацювати, тому що масовані ракетні атаки вже відходять у минуле, у них немає такого потенціалу, щоб запустити одразу 50-70-80 ракет, – це вже дуже безглуздий крок, але виключати в абсолюті його неможливо”, – заявила Гуменюк.

Водночас вона відзначила, що, вочевидь, “армія РФ почне використовувати проти України ракетні або ж “шахедні” точкові атаки”.

Скоріш за все “для Росії в пріоритеті й надалі залишатимуться об’єкти енергетичної інфраструктури, оскільки вони мають велике значення для розвитку економіки й побутових зручностей в тому числі”.

Нагадаємо, за словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, Росія має великий запас авіаційних бомб, а переробити їх на керовані дешевше і швидше, ніж виробляти ракети.