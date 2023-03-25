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У Чорному морі перебувають два російських носії крилатих ракет “Калібр”

Загальний залп становить вісім “Калібрів”.

У Чорному морі перебувають два російських носії крилатих ракет “Калібр”
Фото: з відкритих джерел

Станом на ранок суботи 25 березня у Чорному морі перебуває десять російських кораблів, серед них – два носії “Калібрів”.

Про це повідомляє у Facebook Оперативне командування “Південь”.

“Корабельне угруповання ворога в Чорному морі на ранок зменшено до десяти одиниць. Надводні ракетоносії заведено в пункти базування. В морі перебуває два підводних, загальний залп “Калібрів” – до восьми”, – ідеться в повідомленні.

Загроза ракетних атак залишається на високому рівні.

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Нагадаємо, 23 березня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебували вісім ворожих кораблів, із них три носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом у 20 ракет.

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