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Цієї ночі Україна перейде на літній час

Стрілки годинника треба перевести на годину вперед.

Цієї ночі Україна перейде на літній час
Фото: chasdiy.org

Уночі 26 березня о третій годині за київським часом в Україні відбудеться перехід на літній час.

Про це йдеться у постанові уряду від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Перехід на літній час відбудеться шляхом переведення годинників на одну годину вперед.

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Нагадаємо, зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня – на зимовий час.

“Літній” і “зимовий” порядок обчислення часу вперше було введено у Великій Британії в 1908 році для економії та більш раціонального розподілу електроенергії протягом доби. У СРСР перехід на зимовий час і назад регулярно здійснювався з 1981 року. Зараз понад 110 країн світу переходять на літній і зимовий час.

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