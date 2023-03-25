Генштаб оцінив втрати РФ з початку повномасштабної війни у 169 890 осіб

Протягом минулої доби, 25 березня, Збройні сили ліквідували близько 720 російських окупантів, шість танків і вертоліт.
Про це йдеться в повідомлені Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 169 890 (+720) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 580 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 932 (+11) од,
- артилерійських систем – 2 623 (+7) од,
- РСЗВ – 520 (+9) од,
- засоби ППО ‒ 276 (+0) од,
- літаків – 305 (+0) од,
- гелікоптерів – 291 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 214 (+6),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 483 (+19) од,
- спеціальна техніка ‒ 279 (+2).
Нагадаємо, російський штурм Бахмута на Донеччині практично зупинився через крайнє виснаження сил окупантів.