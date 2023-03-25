Як живе вільний Херсон під російськими обстрілами
Як живе вільний Херсон під російськими обстрілами
Крила Східної Європи
Крила Східної Європи
США завдали авіаударів по Сирії після смертоносної атаки дрона
США завдали авіаударів по Сирії після смертоносної атаки дрона
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Уночі російські винищувачі Су-35 випустили 10 авіабомб по території Сумщини, загинули двоє людей, десятеро поранені (оновлено)
Уночі російські винищувачі Су-35 випустили 10 авіабомб по території Сумщини, загинули двоє людей, десятеро поранені (оновлено)
Росіяни атакували Кривий Ріг “шахедами”, є влучання (оновлено)
Росіяни атакували Кривий Ріг “шахедами”, є влучання (оновлено)
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
Прикордонники затримали на в'їзді до Києва архієрея УПЦ МП з тісними російськими зв'язками
Поліція Київщини затримала жінку за підозрою у серії отруєнь із загиблим
Поліція Київщини затримала жінку за підозрою у серії отруєнь із загиблим
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб оцінив втрати РФ з початку повномасштабної війни у 169 890 осіб

Ворог наступає на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Генштаб оцінив втрати РФ з початку повномасштабної війни у 169 890 осіб
Фото: facebook/Ihor Lutsenko

Протягом минулої доби, 25 березня, Збройні сили ліквідували близько 720 російських окупантів, шість танків і вертоліт.

Про це йдеться в повідомлені Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 169 890 (+720) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 580 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 932 (+11) од,
  • артилерійських систем – 2 623 (+7) од,
  • РСЗВ – 520 (+9) од,
  • засоби ППО ‒ 276 (+0) од,
  • літаків – 305 (+0) од,
  • гелікоптерів – 291 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 214 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 483 (+19) од,
  • спеціальна техніка ‒ 279 (+2).

Підписуйтесь на наш Google News
 

Нагадаємо, російський штурм Бахмута на Донеччині практично зупинився через крайнє виснаження сил окупантів.

 

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
Читайте також