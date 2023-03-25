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Окупанти 67 разів обстріляли Херсонщину: є влучання у медичний заклад, двоє людей загинули

Шестеро жителів Херсонської області отримали поранення.

Окупанти 67 разів обстріляли Херсонщину: є влучання у медичний заклад, двоє людей загинули
Ілюстративне фото
Фото: Медіацентр Україна

За минулу добу, 24 березня, російські військові здійснили 67 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 301 снаряд з важкої артилерії і “Градів”.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Місто Херсон ворог обстріляв сім разів. 23 снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, медичний заклад”, – зазначив він.

Є жертви: дві людини загинули, шість – отримали поранення.

За добу з деокупованої території області евакуйовано 59 осіб.

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Нагадаємо, у Бериславі Херсонської області поліцейські збили п’ять квадрокоптерів, за допомогою яких російські окупанти обстрілювали місто. 

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