Сенатори від демократичної та республіканської партій закликають Байдена надати МКС докази військових злочинів Росії

Сенатори наголосили, що Путін та його оточення мають знати - відповідальність за їхні злочини прийде.

Двопартійна група сенаторів закликає президента США Джо Байдена підтримати Міжнародний кримінальний суд (МКС) і надати докази російських військових злочинів.

Про це повідомляє CNN.

“Минулорічна двопартійна акція Конгресу щодо посилення цієї підтримки була здійснена у співпраці з вашою адміністрацією, щоб збалансувати всі погляди на відносини США з МКС. Проте через кілька місяців, коли МКС працює над розкриттям справ проти російських посадовців, включаючи самого Путіна, Сполучені Штати, як повідомляється, ще не поділилися ключовими доказами, які могли б допомогти в цих переслідуваннях", - йдеться в листі.

Сенатори наголосили, що міжнародні розслідування є важливими для того, щоб Путін та його оточення знали, що відповідальність і справедливість за їхні злочини прийдуть.

Водночас законодавці заявили, що вітають значну допомогу, надану адміністрацією для документування можливих злочинів під час війни Росії в Україні.

Лист підписали сенатори-демократи Річард Дурбін, Шелдон Вайтгаус, Роберт Менендес та Річард Блюменталь.

Від республіканців звернення до Байдена підписали Ліндсі Грем та Том Тілліс.

Нагадаємо, 17 березня МКС видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей та незаконного переміщення їх з окупованих територій України на територію Росії.