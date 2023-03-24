Головне за день. П’ятниця, 24 березня

Наступальні дії ворога на Донбасі,старт масовому виробництву дронів в Україні, новий пакет військової допомоги від Німеччини, кримінальна історія в дусі Агати Крісті. Яким запам’ятається 394-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що українські захисники відбили понад 38 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, де росіяни ведуть наступальні дії.

Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Українські військові збили безпілотні літальні апарати противника Шахед-136 та Ланцет. Крім цього, ракетники і артилеристи уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 2 зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та 2 станції радіоелектронної боротьби.

Росіяни за добу завдали 40 авіаційних та 5 ракетних ударів, здійснили понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Загинули мирні жителі.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 24 березня – в новині.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміни в складі Ради національної безпеки та оборони України.

Зі складу РНБО глава держави вивів ексміністра стратегічних галузей Павла Рябікіна. Натомість у Раді затвердили Михайла Федорова.

"Затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України Федорова Михайла Альбертовича – Віце-прем'єр-­міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністра цифрової трансформації України", - йдеться в тексті указу.

Кабмін на засіданні 24 березня підтримав постанову, яка створює сприятливі умови для вітчизняних виробників БпЛА і налагодження масового виробництва.

Постанова "Про реалізацію експериментального проекту щодо проведення оборонних закупівель безпілотних систем вітчизняного виробництва спрощує усі бюрократичні процедури в цій сфері. Документ розробляли Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, оборони, цифрової трансформації та економіки.

"Відтепер виробники зможуть розвиватися і конкурувати з іноземними компаніями. Це можливість технологічно посилити наших захисників та захисниць на фронті, а також активно розвивати власне виробництво безпілотників. Зазначена постанова змінює підхід до застарілих бюрократичних правил і буде відповідати умовам сучасного світу", - зазначили в Міноборони.

Докладніше – в новині.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.

Пресслужба уряду Німеччини зазначає, що у допомогу входять поставки із запасів Бундесверу та німецької промисловості, які фінансуються з коштів так званої допомоги федеральному уряду на навчання. Зокрема українські захисники отримають 100 кулеметів M-G3 для танків Leopard 2 та БМП Marder, а також 3 інженерні танки Dachs.

Також у пакет допомоги входять запчастини до “Леопардів” та “Мардерів”. Крім того, країна передає 90 датчиків для виявлення ворожих дронів та іншу допомогу.

Сьогодні Україна повернула додому тіла 83 загиблих військових.

Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами відповідно до норм Женевської конвенції.

Наразі в Україні працює гаряча лінія уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року по березень 2023-го вдалося повернути в Україну тіла 1 426 загиблих захисників.

Україна здійснила гуманітарну акцію та передала Росії усіх важкопоранених окупантів, захоплених в полон з початку широкомасштабного вторгнення. Були передані полонені, стан яких дозволяв транспортування, повідомляє сайт Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

“Дотримуючись міжнародних зобов’язань, на виконання статей 109-114 Женевських конвенцій та за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста, Україна в односторонньому порядку здійснила передачу важкопоранених та важкохворих полонених окупантів російській стороні”, – йдеться у повідомленні.

У Координаційному штабі наголошують, що мова йде не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію: повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право.

“Водночас держава-агресорка, систематично нехтуючи міжнародними нормами, досі утримує в заручниках тисячі українських громадян, зокрема важкохворих і поранених, цивільних, дітей та жінок, літніх людей, а також тих, які потрапили в російський полон ще до початку широкомасштабного вторгнення”, – наголосили у штабі. Усі ці категорії громадян згідно з міжнародним гуманітарним правом мали би бути повернуті Україні шляхом репатріації без жодних умов.

“Україна закликає світову спільноту посилювати тиск на державу-агресорку, аби змусити Росію дотримуватися міжнародного гуманітарного права та звільнити з полону всіх незаконно утримуваних громадян України”, – зазначається у повідомленні.

США запровадили нові санкції проти Білорусі.

До санкційного списку потрапили автомобільні заводи республіки, ЦВК і її нові члени, а також президентський літак.

Більше інформації – в новині.

На Київщині сталася кримінальна історія, якій, певне, позаздрила б навіть авторка численних детективних романів славнозвісна Агата Крісті. Правоохоронці Київської області затримали жінку за підозрою в тому, що вона отруїла талієм 38-річного мешканця Іванківського району, який помер у лікарні. Пізніше стало відомо ще про п’ять постраждалих від отрути.

“Оперативники карного розшуку стали детальніше досліджувати ситуацію з чоловіком. Він повідомив, що 14 лютого на День святого Валентина він отримав повідомлення в месенджер від невідомого номеру про те, що його номер телефону брав участь у розіграші і він виграв відповідний приз. Через декілька днів він справді отримав пляшку рому, яку став поступово вживати і три шоколадки. Через деякий час йому стало зле і він потрапив до лікарні”, - розповів голова поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Подібні випадки отруєння зафіксували в лікарні Фастова, де у чотирьох жінок був підтверджений в організмі цей метал.

Співробітники поліції Київщини підозрюють у отруєннях жінку, яка 20 років тому “мешкала в Іванківському районі та мала стосунки з померлим чоловіком, але сімейне життя не склалося”.

Затримана перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, їй загрожує до 15 років позбавлення волі. Тепер жінку перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!