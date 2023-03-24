В Києві відкриють парк Муромець, - КМВА

Також з 1 квітня почне працювати станція метро “Гідропарк”.

Начальник КМВА Сергій Попко запевнив, що столична влада не лише працює над удосконаленням захисту та безпеки Києва, але й дбає про комфорт цивільного життя киян і гостей міста.

Про це повідомила пресслужба КМВА.

“Згодом усі кияни та гості міста зможуть відвідувати парк відпочинку “Муромець”. Таким чином, з приходом весняного тепла усі охочі матимуть змогу набратися сил у відповідних зонах відпочинку”, - сказав Сергій Попко.

Він додав, що з 1 квітня буде відкрито станцію метро “Гідропарк”.

Сергій Попко зазначив, що міська влада планує розвантажити дороги і тротуари Києва для автомобілістів та пішоходів. Для цього буде вдосконалена система інженерних загороджень в Києві.

Нагадаємо, з 26 березня комендантська година в Києві діятиме з 00:00 до 05:00 щодня.