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В Києві відкриють парк Муромець, - КМВА

Також з 1 квітня почне працювати станція метро “Гідропарк”.

В Києві відкриють парк Муромець, - КМВА
Фото: Kyivmaps

Начальник КМВА Сергій Попко запевнив, що столична влада не лише працює над удосконаленням захисту та безпеки Києва, але й дбає про комфорт цивільного життя киян і гостей міста.

Про це повідомила пресслужба КМВА.

“Згодом усі кияни та гості міста зможуть відвідувати парк відпочинку “Муромець”. Таким чином, з приходом весняного тепла усі охочі матимуть змогу набратися сил у відповідних зонах відпочинку”, - сказав Сергій Попко.

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Він додав, що з 1 квітня буде відкрито станцію метро “Гідропарк”. 

Сергій Попко зазначив, що міська влада планує розвантажити дороги і тротуари Києва для автомобілістів та пішоходів. Для цього буде вдосконалена  система інженерних загороджень в Києві.

Нагадаємо, з 26 березня комендантська година в Києві діятиме з 00:00 до 05:00 щодня.

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