"Поїхав би до РФ, але "квартири та "шмутки" тримають», – писав він в одному з листувань.

Прикордонники затримали на в'їзді до Києва священнослужителя УПЦ МП.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Батюшка з тісними московськими зв’язками та недійсним паспортом потрапив до рук прикордонників. "Поїхав би до рф, але «квартири та "шмутки" тримають», – писав він в одному з листувань. Отримувачем цього повідомлення виявився абонент з російськими номерами. До речі, троє з останніх десяти контактів чоловіка були з підписом "Москва", - розповіли в ДПС.

Затриманого передали Службі безпеки.

За інформацією джерел "Української правди", йдеться про є архієпископа Пантелеймона (в миру Віктора Бащука). Це архієрей УПЦ МП, архієпископ Бучанський, вікарій Київської єпархії.

Фото: Державна прикордонна служба України

Фото: Державна прикордонна служба України

Фото: Державна прикордонна служба України

Нагадаємо, раніше на Закарпатті настоятель храму УПЦ МП отримав підозру в розпалюванні релігійної ненависті. А силовики провели обшук у керівника-утікача Ровеньківської єпархії УПЦ.